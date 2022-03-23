شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة تنشر سيارات لبيع السلع بتخفيضات وأسعار مناسبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، نشر اليوم عدد من السيارات المتنقلة لبيع السلع الغذائية بأسعار مناسبة وتخفيضات بعدد من أحياء العاصمة كدار السلام وألف مسكن والوايلى والسلام والقطامية، بالتعاون بين مديرية التموين وجهاز شباب الخريجين بالقاهرة.

وأشار محافظ القاهرة، إلى الدفع بهذه السيارات استجابة لرغبة المواطنين في تقريب منافذ البيع إليهم للاستفادة من التخفيضات.

وأضاف محافظ القاهرة، أنه جرت زيادة عدد المنافذ التموينية وشوادر بيع السلع الغذائية التابعة لمديرية تموين القاهرة لأكثر من 30 منفذا جديدا لتغطية كافة الأحياء وتوفير السلع الأساسية بكميات كبيرة وبأسعار مخفضة وتلبية احتياجات المواطنين خاصة في ظل اقتراب شهر رمضان المعظم.

وشدد محافظ القاهرة على ضرورة تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والتصدي لحجب أو احتكار السلع، ومنع المغالاة في الأسعار، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.