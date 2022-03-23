شكرا لقرائتكم خبر عن فوز المركز القومى للبحوث بالمركز الأول فى تصنيف سيماجو 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد المركز القومى للبحوث المركز الأول فى تصنيف سيماجو لعام 2021-2022 محققا (0,7041) نقطة بفارق حوالى (0,0922) نقطة عن مؤسسة قطر الفائزة بالمركز الثانى (0,6119) نقطة، ومتقدما على 390 هيئة علمية وبحثية محلية وعربية وأفريقية، فعلى مستوى مصر يأتى المركز متقدما على مركز البحوث الزراعية، وهيئة الطاقة الذرية، ومعهد بحوث البترول، وعلى مستوى الشرق الأوسط متفوقا على مؤسسة قطر، ومدينة الملك عبد العزيز بالسعودية، وجامعة حمد بن خليفة بقطر وأفريقيا، وتضمنت مؤشرات التقييم عدد الأبحاث الدولية المنشورة والإبتكار والخدمة الإجتماعية.

أوضح المركز القومى للبحوث فى بيان، أن ذلك برعاية ومشاركة الدكتور خالد عبد الغفار - وزير التعليم العالى والبحث العلمى، ورئيس مؤسسة السيفير، ورئيس ومؤسس مؤسسة سيماجو، و الدكتور مبارك المجدوب- أمين عام مجالس البحث العلمى العربية، وبحضور الدكتور ياسر رفعت - نائب الوزير للبحث العلمى، و رؤساء المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، وكبار قيادات البحث العلمى بالوزارة .. أقيمت اليوم فعالية تصنيف المراكز والهيئات البحثية تبعا لتصنيف سيماجو.