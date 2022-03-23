شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يستقبل كهنة كنيسة الملاك ميخائيل بالمقر الباباوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية فى المقر البابوى بالقاهرة أمس الثلاثاء، الآباء كهنة كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بشيراتون القاهرة.

وجرى أثناء اللقاء مناقشة موضوع التجديد النصفي لمجلس أراخنة الكنيسة.

وفى سياق متصل، استقبل قداسته أيضا فى المقر البابوي بالقاهرة، عددًا من الطلبة المتميزين من المرحلتين الابتدائية والإعدادية من إحدى المدارس الخاصة فى شبرا.

وعرض الطلبة أمام قداسة البابا المشروعات التي قاموا بتنفيذها، من ضمنها جهاز نبضات قلب، وسيارة تعمل بالتحكم عن بعد مع إدماج نظام استشعار للدخان، ونموذج أولي لدائرة أعمدة الإنارة، وحزام الأمان من كورونا.

وجاري تطوير المشروعات المذكورة لتتحول إلى أجهزة ذكية Smart devices تمهيدًا لمشاركتهم في المعرض العلمي لجامعة عين شمس.

وحرص قداسته على تشجيع الطلبة ونصحهم بالاستمرار والقراءة كثيرًا في كافة المجالات، مقدمًا الشكر للمدرسين وأولياء أمور الطلبة.