شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة.. مركز البحوث الزراعية بالمركز الرابع فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، التهنئة إلى الباحثين والعاملين في مركز البحوث الزراعية بعد أن احتل المركز لأول مرة المرتبة الرابعة ضمن أفضل 10 مراكز بحثية على مستوى المراكز البحثية في منطقتي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تصنيف سيماجو الجديد للمراكز البحثية.

أشاد القصير بجهود الباحثين بالمركز في خدمة الزراعة المصرية وطالبهم ببذل المزيد في مجال البحوث العلمية التطبيقية التي تسهم فيزيادة الإنتاجية باستنباط أصناف جديدة من التقاوى والبذور وكذلك أساليب حديثة للزراعة والري تعظم الاستفادة من وحدتي الأرضوالمياه.

من ناحيته، قال الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، إنه تم اطلاق تصنيف جديد للمراكز البحثية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال مؤشر سيماجو الأسباني (SCIMGO)، حيث أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تصنيف جديد للمراكز البحثيةبمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للعام 2022 بالتعاون مع السيفير Elsevier . وجاء مركز البحوث الزراعية في المركز الرابع ضمن أفضل عشرة مراكز بحثية.

وقال سليمان إن هذا التصنيف يعتمد على ثلاثة معايير وهي: البحوث – الابتكار – التأثير المجتمعي وبذلك يكون مركز البحوث الزراعية الثاني على مستوى جمهورية مصر العربية والرابع على الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

الجدير بالذكر أن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمي، أعلن أمس الثلاثاء فعاليات إطلاق مؤشر سيماجو الإسبانى (SCImago) كتصنيف جديد للمراكز البحثية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للعام 2022.