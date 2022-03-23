شكرا لقرائتكم خبر عن الملاحة الجوية تنظم حفلا لتكريم العامل المثالى تقديرا لجهود العاملين بالشركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

نظمت اللجنة النقابية للشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية، برئاسة كابتن هشام وفائي، حفلًا سنويا لتكريم العامل المثالي وأيضًا الأم المثالية من العاملات بالشركة، في ضوء الاحتفال بعيد الأم الذي شاركته مختلف قطاعات وزارة الطيران المدني مع موظفيها هذا العام ومع الركاب المسافرين في المطارات أيضًا.

وحرصت اللجنة النقابية بشركة الملاحة الجوية التابعة لوزارة الطيران المدني، على تنظيم هذا الحفل، الذي حضره العضو المنتدب ورئيس الشركة كابتن إيهاب محي الدين، وأيضا اللواء محمد حسن رئيس مجلس إدارة الشركة، لتعبير عن تقديرهم للعاملين بالشركة عن الفترة العصيبة التي مرت على قطاع الطيران المدني بصفة عامة وشركة الملاحة الجوية بصفة خاصة، وذلك في ضوء أزمة الجائحة الوبائية كوفيد -1، والتي تسببت في وقف حركة الطيران بكل دول العالم وكانت لها تداعيات سلبية كبير طالت بالأكثر شركة الملاحة الجوية.

أعرب كلا من العضو المنتدب للشركة ورئيس مجلس إداراتها، عن تقديرهم لكافة جهود العاملين، المبذولة خلال الفترة العصيبة الماضية، وما مرت به الشركة من تأثرها بأزمة كورونا، وأثنا على على ما تحملوه وقدموه خلال هذه الفترة لقطاع الطيران المدني المصري بدورهم الهام والفعال، وقدما لهما كافة التهاني بمناسبة الاحتفالية وقرب حلول أيضًا شهر رمضان المبارك.

وأكد كابتن هشام وفائي رئيس اللجنة النقابة، أن النقابة دائمًا تقف وراء جميع العاملين بالشركة وتعمل على دعمهم في كافة الظروف والأوقات العصيبة، من خلال الدعم والتكافل الذي يقدمه جميع العاملين بالشركة، لتخطى كل المحن في ظل الظروف الصعبة والتي كان أخرها أزمة كورونا العالمية.

وأعرب وفائي، عن تقديره لكافة سبل الدعم الذي يقدمه جميع العاملين بالشركة من أعضاء اللجنة النقابية، حتى أصبحت النقابة تستطيع أن تقف بقوة خلف جميع العاملين بالشركة ودعمهم في أصعب الظروف والأزمات، واعتبر أن فترة أزمة كورونا كانت من أصعب الفترة على الشركة بعد توقف الحركة الجوية بشكل كامل، والتي تعد هي المورد الأساسي للشركة.

وأوضح رئيس اللجنة النقابة، أن مجلس النقابة عمل على مدار الفترات الماضية منذ تشكيله على إنشاء العديد من المشروعات الداعمة للعاملين بالشركة، بدعم من وزارة الطيران والشركة القابضة ورئيس الشركة أيضا، من أجل الوقوف خلف عامليها في ظل الظروف الصعبة التي يواجهها القطاع.

وقال، إن توفير الموارد داخل النقابة كانت هي أولوية المجلس الحالي، الذي استطاع من خلال إنشاء مشروع الزمالة للعاملين لمنحهم حوافز ومميزات في الاوضاع التي تستدعي ذلك مثل الزواج والولادة والمعاشات، بالإضافة إلى أنه تم عمل مشروع كفالة لصالح أسرة العامل المتوفي لدعم أبناءه سواء في استكمال الدراسة أو عند الزواج للفتيات.

وأشار رئيس اللجنة النقابية، أنه أيضا تم عمل مشروع علاج أسري للعاملين بالشركة، وهو لم يكن متوفر في الشركة سوى علاج العامل فقط دون أسرته، فعملنا على توفير هذا المشروع ويشمل تحت مظلته الآن علاج 3 آلاف فرد من أسر العاملين بالشركة.

ولفت أنه خلال فترة كورونا، استطاعت اللجنة النقابية بدعم العاملين، خلال فترة أزمة كورونا التعاون لصالح أسرة العامل المتوفي بسبب الوباء، في ظل الظروف الصعبة التي كان يعيشها قطاع الطيران على الأخص، من خلال مساندة أسرته بمبلغ مالي لدعمهم في هذه الظروف.

وأوضح وفائي، أن اللجنة تعمل أيضا بجانب هذه المشروعات على توفير معارض سنويا للعاملين بالشركة لتوفير احتياجاتهم سواء من الأجهزة المنزلية وغيرها في ظل الظروف الصعبة حاليا، وذلك بتسهيلات مالية، وأشار إلى أنه تم حاليا التعاقد لعمل معرض سنوي داخل نادي إيروسبورت التابع لوزارة الطيران المدني تحت مظلة اللجنة النقابية بالتعاون مع بنك مصر، ليكون متاح لجميع العاملين بالوزارة وليس شركة الملاحة فقط، على أن يكون نسبة من عائد أرباح هذا المعرض لصالح اللجنة النقابية بشركة الملاحة من أجل دعم العاملين.

وتابع: اللجنة تعمل حاليا على إنشاء مشروع معاش سيكون متاح خلال فترة قريبة ليكون داعم للعاملين بعد خروجهم على المعاش أيضًا، تقديرا لجهودهم لسنوات بذلوها لخدمة قطاع الطيران وشركة الملاحة الجوية، مؤكدًا أن النقابة أصبحت في موقف داعم قوي لجميع الأعضاء في مختلف الظروف والأوقات.