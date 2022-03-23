شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة الأزهر يستعرض دور الذباب الإلكترونى فى نشر الفتن وإسقاط الأمم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد حسين المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر، خلال كلمته بالمؤتمر العلمى الدولي الثالث لكلية الإعلام جامعة الأزهر، تحت عنوان الإعلام العربى والمبادرات الوطنية في ضوء أهداف التنمية المستدامة، أنه قديم كان تسلط الأمم على الأمم بالوسائل العسكرية، ثم تطور الأمر تسلط الأمم على الأمم وهو الحصار الاقتصادية ، وتطور مرة أخرى إلى أن وصل تسلط الأمم على الأمم من خلال حروب الجيل الرابع والخامس ، من خلال نظام الذبابة الإلكترونية لنشر الفتن والشائعات وإهانة الرموز وبهذا تسقط الدولة.

وبدأت فعاليات المؤتمر الدولي الثالث "الإعلام العربي والمبادرات الوطنية في ضوء أهداف التنمية المستدامة"، بآيات من الذكر الحكيم القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطي.

وعرض المؤتمر فليما تسجيلي عن الأنشطة الطلابية التي تقدمها كلية الإعلام بجامعة الأزهر ومشاركة الطلاب في تنفيذ أهداف الكلية وهي تأهيل الطلاب لسوق العمل الإعلامي.

ويعقد مؤتمر كلية الإعلام جامعة الأزهر على مدار يومين ، بمركز الأزهر الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر، بحضور الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، والدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور أبو زيد الأمير، نائب رئيس جامعة الأزهر، وعدد من قيادات جامعة الأزهر والإعلاميين، وعمداء كليات الإعلام بمصر والعالم العربي.