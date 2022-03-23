مواعيد صرف مرتبات شهر مارس لكل العاملين بالدولة

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القاهرة - سامية سيد - يقدم ”الخليج 365” تقريرا يشمل مواعيد صرف مرتبات شهر مارس الجارى لكل العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، حيث تبدأ وزارة المالية فى صرف المرتبات لـ 6 ملايين موظفا اعتبارا من اليوم الأربعاء، ولمدة يومين.

وزارة المالية تناشد الجميع بعدم التزاحم أثناء صرف مرتبات شهر مارس

وأكدت وزارة المالية على العاملين بالجهات الإدارية بعدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلى، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة فى أى وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل وزارة أو هيئة، ومن ثم لا ينبغى التزاحم على تلك الماكينات، ومراعاة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.



مرتبات شهر مارس

مواعيـد صرف المرتبـات لكافـة الوزارات والجهات التابعة لها والهيئـات اليوم الأربعاء 23 مارس:

1- الوزارات والجهات التابعة لها ( مصالح - هيئات عامة خدمية واقتصادية ): الصحة - التضامن الإجتماعى التموين - النقل - الاتصالات القوى العاملة - الإنتاج الحربي - الهجرة وشئون الأعمال العام - شئون المصريين بالخارج - قطاع مجلس النواب - الداخلية الأوقاف - الثقافة - الآثار الإسكان التجارة والصناعة الطيران المدنى - البيئة السياحة – البترول.

2- مديريات الخدمات بالمحافظات: الشئون الصحية - التضامن الاجتماعى - التموين والتجارة - الطرق والنقل القوى العاملة - الاسكان والمرافق.

3- هيئات مستقلة / جهات: المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المجلس القومي لحقوق الانسان المجلس الأعلى للصحافة الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني الأمانة العامة لمجلس الأمن القومي - الجهاز المركزي للمحاسبات - مجلس النواب.



مرتبات شهر مارس يوم 23

مواعيـد صرف المرتبـات لكافـة الوزارات والجهات التابعة لها والهيئـات يوم الخميس 24 مارس:

1- الوزارات والجهات التابعة لها ( مصالح - هيئات عامة خدمية واقتصادية ): التعليم العالى - التنمية المحلية - العدل - الكهرباء التخطيط الإستثمار والتعاون الدولى - التربية والتعليم - الزراعة وإستصلاح الأراضى - الموارد المائية والري الخارجية - الشباب والرياضة - المالية.

2- مديريات الخدمات بالمحافظات: دواوين عموم المحافظات ومديريات التنظيم والادارة والجامعات بمختلف المحافظات - التربية والتعليم - الزراعة الطب البيطرى - الشباب والرياضة.

3-هيئات مستقلة / جهات: القضاء والنيابة العامة - هيئة النيابة الادارية هيئة قضايا الدولة - مجلس الدولة - هيئة الرقابة الإدارية - الهيئة العامة للرقابة المالية المحكمة الدستورية العليا دار الافتاء المصرية - اللجنة العليا للانتخابات - معهد الخدمات المالية الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة - الأزهر الشريف - رئاسة مجلس الوزراء رئاسة الجمهورية - باقى الجهات الأخرى.



مرتبات شهر مارس يوم 24

مواعيد صرف مرتبات شهر مارس لكل العاملين بالجهاز الإدارى

وتصرف باقى الرواتب يوم 27 و28 و29 مارس الجارى لمختلف الهيئات والمصالح والوزارت، حسب ما أكدته وزارة المالية.