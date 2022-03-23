شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. ختام بطولة الجمهورية للاسكواش فى نادى مدينتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحت رعاية الاتحاد المصرى للاسكواش، تبدأ عصر اليوم المباريات النهائية لبطولة الجمهورية المفتوحة للاسكواش 2021/ 2022 فى مجمع الاسكواش بنادى مدينتى الرياضى، وذلك فى تمام الساعة الرابعة مساء.

فى نهائى السيدات، تلتقى نوران جوهر، لاعبة نادى وادى دجلة والمصنفة رقم 2 على العالم ، مع هانيا الحمامى، لاعبة نادى وادى دجلة والمصنفة رقم 3 . وفى مباراة الثالث والرابع تلتقى روان العربي، لاعبة وادى دجلة والمصنفة رقم 9 عالمياً، مع سلمى هاني، لاعبة نادى هليوبوليس والمصنفة رقم 7 عالمياً .

وفى نهائى الرجال ، يلتقى على فرج، لاعب وادى دجلة والمصنف 2 عالميا، مع كريم عبد الجواد ، لاعب وادى دجلة والمصنف رقم 12 عالمياً.

وفى ختام المباريات النهائية سيتم توزيع الجوائز على الفائزين، وسط تغطية إعلامية كبيرة من الصحف والفضائيات.

وانطلقت منافسات بطولة الجمهورية المفتوحة للاسكواش فى نادى مدينتى ابتداء من 20 مارس الجارى، وسط إشادات بجودة الملاعب وحسن التنظيم من المشاركين فى البطولة .