شكرا لقرائتكم خبر عن صحف لبنان تبرز أهمية الاجتماع الثلاثى بشرم الشيخ فى استقرار الطاقة والغذاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبرزت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الأربعاء، أهمية الاجتماع الثلاثى الذى عقد أمس فى شرم الشيخ بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى وولى عهد أبو ظبى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ورئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، حيث ركزت الصحف على ما دار فى اللقاء فيما يتعلق ببحث استقرار الطاقة والأمن الغذائي في المنطقة، بالإضافة إلى تداعيات الحرب الأوكرانية.

وفي صفحتها الأولى، نشرت صحيفة "اللواء" اللبنانية تقريرا موسعا عن اجتماع شرم الشيخ الثلاثي أشارت فيه إلى أن اللقاء بحث الأثر الاقتصادي للحرب في أوكرانيا، معتبرة أن استقرار أسواق الطاقة وتحقيق الأمن الغذائي أصبحا تحديين رئيسيين تواجههما مصر بعدما أدت الحرب في أوكرانيا إلى زيادة أسعار القمح والنفط الخام.

من جانبها، أكدت صحيفة "النهار" اللبنانية في صفحتها الأولى بعددها الصادر اليوم، أن الاجتماع يهدف إلى مناقشة التحديات الراهنة، حيث نقلت تصريحات لرئيس المركز المصري للدراسات الاستراتيجية العميد خالد عكاشة، أكد خلالها أن الاجتماع ركز على آثار الصراع الأوكراني، موضحا أن وجهات نظر الدول الثلاث تتلاقى حول إيران.

وأشارت الصحيفة، إلى تصريحات عكاشة التي اعتبر فيها أن مصر معنية بأن يكون الخليج منطقة آمنة غير مهددة بهذه الطريقة المتواصلة من جانب إيران.

وفي السياق ذاته، نشرت صحيفة "نداء الوطن" اللبنانية في عددها الصادر اليوم، تقريرا سلطت خلاله الضوء على أبرز ما جاء في القمة، حيث نقلت عن الاجتماع أن الهدف منه تعزيز العلاقات بين الدول في إطار أهمية التعاون والتنسيق والتشاور بما يلبي طموحات التنمية والاستقرار في المنطقة.

وفي صحيفة "الشرق" اللبنانية، جاء تقرير يبرز تصريحات السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، والتي أكد فيها أن اللقاء تناول تبادل الرؤى ووجهات النظر تجاه آخر مستجدات عدد من القضايا الدولية والإقليمية.

وأشارت الصحيفة إلى المباحثات الثنائية التي عقدها الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الشيخ محمد بن زايد، مشيرة إلى التزام مصر بموقفها الثابت تجاه أمن الخليج ورفض أية ممارسات تسعى إلى زعزعة استقراره.