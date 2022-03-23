شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة أطباء الأسنان تضبط شخصين زورا شهادتى البكالوريوس والامتياز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور إيهاب هيكل، النقيب العام لأطباء الأسنان، ضبط النقابة لشخصين زورا شهادتى بكالورويس طب الأسنان والامتياز، مشيرا إلى أن النقابة قد سلمتهما لقسم قصر النيل، صباح اليوم الأربعاء، لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهما، مشيرا إلى أن ذلك يأتى فى إطار حرب النقابة ضد دخلاء مهنة طب الأسنان على مستوى الجمهورية.

وأوضح الدكتور هشام عبد الناصر، أمين الصندوق المساعد لنقابة أطباء الأسنان، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه تم اكتشاف واقعتى التزوير خلال تقديم "م.ص.أ" لشهادة الامتياز والبكالوريوس وشهادة التحركات للقيد فى النقابة ضمن دفعة القيد الجديدة، مشيرا إلى أن المزور مُقيد بسجلات وزارة الصحة كفنى أسنان وحصل على الشهادة من أوكرانيا، وزور شهادة الامتياز، فضلا عن فتحه عيادة للأسنان فى محافظة الدقهلية، لافتا إلى أن النقابة كانت قد تلقت بلاغات سابقة بخصوص الشخص نفسه لفتحه عيادة ومزاولته مهنة طب الأسنان.

وأضاف عبد الناصر، أن الحالة الثانية تُدعى "ن.ع.أ" زورت شهادة بكالوريوس طب الأسنان، وجاءت للنقابة لتقديم أوراقها للقيد ضمن جداولها، إلا أن النقابة اكتشفت أنها التحقت بالدراسة بإحدى كليات طب الأسنان، وتم رفدها فى السنة الثانية من الكلية، ولم تحصل على شهادة البكالوريوس، وزورتها باسم الكلية نفسها التى تم رفدها منها، لافتا إلى أن النقابة مستمرة فى ضبط منتحلى صفة أطباء الأسنان، واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد كل من يثبت تزويره أو انتحاله للصفة.