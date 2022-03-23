شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة أطباء الأسنان تضبط شخصين زورا شهادتى البكالوريوس والامتياز والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور إيهاب هيكل، النقيب العام لأطباء الأسنان، ضبط النقابة لشخصين زورا شهادتى بكالورويس طب الأسنان والامتياز، مشيرا إلى أن النقابة قد سلمتهما لقسم قصر النيل، صباح اليوم الأربعاء، لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهما، مشيرا إلى أن ذلك يأتى فى إطار حرب النقابة ضد دخلاء مهنة طب الأسنان على مستوى الجمهورية.
وأضاف عبد الناصر، أن الحالة الثانية تُدعى "ن.ع.أ" زورت شهادة بكالوريوس طب الأسنان، وجاءت للنقابة لتقديم أوراقها للقيد ضمن جداولها، إلا أن النقابة اكتشفت أنها التحقت بالدراسة بإحدى كليات طب الأسنان، وتم رفدها فى السنة الثانية من الكلية، ولم تحصل على شهادة البكالوريوس، وزورتها باسم الكلية نفسها التى تم رفدها منها، لافتا إلى أن النقابة مستمرة فى ضبط منتحلى صفة أطباء الأسنان، واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد كل من يثبت تزويره أو انتحاله للصفة.