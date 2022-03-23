شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: لأول مرة إجراء الامتحانات العملية بالتعاون مع الصناعة الفترة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى لشئون التعليم الفنى، إن التعليم الفنى أصبح مناظرا للتعليم العام فى الفرص التعليمية للطلاب، موضحا أن هناك تقدم كبير فى تطوير منظومة التعليم الفنى، متابعا: أن جميع مناهج التعليم الفنى التى تقدمها الوزارة ستكون مطورة ولأول مرة سيتم عقد الامتحان العملى بالتسويق مع وزارة الصناعة والانتهاء من تطوير المناهج على منهجية الجدارات بحلول 2024.

وتلعب محمد مجاهد، أن هناك مهارات يجب على الطالب اكتسابها، كما المدارس سيتم اعتمادها من هيئة إتقان والهيئة على وشك صدور القانون المنظم لها من الرئاسة، موضحا أن جميع المدارس يحب أن تقدم للاعتماد وكل من يعمل فى التعليم الفنى سيتم اعتمادها من هيئة إتقان.

وأشار محمد مجاهد إلى أنه سيتم تأسيس مجالس المهارات القطاعية وتضم مجالات مختلفة، منها تصنيع الادوات المنزلية والكهربائية وغيرها، وأيضا مراكز التميز القطاعية لإنشاء 3 مراكز خلال السنوات المقبلة فى مجال الطاقة الشمسية وهذا تطور كبير فى مجال التعليم الفنى، مشيرا إلى أنه بحلول 2030 سيكون هناك 27 مركز تميز قطاعى، بالتنسيق مع الجانب الألمانى، لافتا إلى أن هناك دول ترغب فى المشاركة فى تطوير التعليم الفنى.

وأوضح محمد مجاهد إلى أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية وصلت حاليا إلى 38 مدرسة ولدينا خطة للوصول إلى 100 مدرسة بحلول 2030، وهناك تحفيز من الشركاء لمضاعفة إعداد هذه المدارس، قائلا: مدارس التكنولوجيا التطبيقية لا يدفع فيها الطالب أكثر من 500 جنيه وهى مجانية للطالب بل يحصل الطالب على حافز مادى شهرى من الشريك الصناعى، مشيرا إلى أن هناك شراكات مع عدد كبير وتحسين الخدمة لا يكون على حساب ولى الأمر، مضيفا قد يكون فى المستقبل يتم النظر فى المصروفات ولكن حاليا مدارس التكنولوجيا التطبيقية بدون فلوس.