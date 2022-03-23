شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الأطباء تدعو أعضاءها لحضور الجمعية العمومية الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا الدكتور أيمن سالم أمين عام النقابة العامة للأطباء الأطباء لحضور الجمعية العمومية العادية بعد غد الجمعة، والتى تم تأجيلها لعدم اكتمال النصاب القانونى للانعقاد الأول فى 11 مارس.

من جانبه، قال الدكتور أبو بكر القاضى أمين صندوق النقابة، إن الجمعية العمومية ستعقد بمقر النقابة العامة للأطباء 42 شارع قصر العينى القاهرة، وتبدأ فعالياتها الساعة الواحدة بعد ظهر الجمعة 25 مارس، على أن يتم فتح باب التسجيل لحضور الجمعية الساعة العاشرة صباحاً.

ولفت القاضى إلى نشر تفاصيل ميزانيات النقابة العامة للأطباء عن أعوام 2018 و2019 و2020 على موقع النقابة، موضحا أن تلك الميزانيات سيتم طرحها على الجمعية العمومية العادية لاعتمادها، لافتا إلى أن جائحة كورونا وقرار رئيس الوزراء بخصوص الاجتماعات العامة أثناء الجائحة لم تمكن النقابة من عقد الجمعيات العمومية العامين الماضيين، وناشد الأطباء الاطلاع على تلك الميزانيات ودراستها وحضور الجمعية العمومية لمناقشتها وإبداء أى استفسارات.