شكرا لقرائتكم خبر عن ‫الرى: أمطار على السواحل الشمالية حتى الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتعرض اليوم مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة لسقوط أمطار خفيفة تتراوح بين 1-5 مم، فيما يستمر سقوط الامطارغدا فى نفس المناطق التى يضاف اليها محافظة شمال سيناء.

ويستمر سقوط الأمطار الخفيفة يوم الجمعة على السواحل الشمالية الشرقية، التى تتراوح ما بين 1-3 مم.

ويستخدم مركز التنبؤ بالفيضان تكنولوجيا الأقمار الصناعية والنماذج العددية المتطورة لمحاكاة السلوك الهيدرولوجى الطبيعىللنهروالتنبؤبالأمطار والسيول، إلى جانب دراسة التغيرات المناخية وتأثيرها على مصر، ويساهم نظام الإنذار المبكر للسيول فى مواجهةمخاطرالسيولوالتقليل من آثارها.