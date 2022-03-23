شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى: نفسنا نكرم كل السيدات.. وفيه اتنين من قادة حرب أكتوبر توفيا اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي، من السيدات الموجودات في حفل تكريم المرأة المصرية والأم المثالية بعدم الغضب بسبب عدم إمكانية التصوير أو الحديث معه قائلا: "المكرمات كثيرات جدا.. ويمكن علشان مش عاوزين نقول يضيعوا الوقت ولا حاجة.. بس فيه اتنين من كبار القادة توفيوا والجنازة النهاردة.. ومكنتش عاوز أعلن الخبر ده بعد الاحتفالية.. اتنين من قادة حرب أكتوبر.. الفريق عبد المنعم خليل.. والفريق عبد رب النبي حافظ.. الجنازة النهاردة.. مش تزعلوا".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية: "نفسنا نكرم كل السيدات.. كل ست في بيتها بتقوم بجهد كبير اوي اوي.. اللى ينكره جاحد أو ظالم.. انا بتكلم مش زى ما الناس متصورة أننا منحازين.. بنحاول نبقي يعني يقولك.. منحازين.. لا لا.. بنتعامل مع الأمور بتوزان.. واللى بنعمله توازن.. مش انحياز.. مفيش انحياز توازن بس".

ويحرص الرئيس السيسي، على حضور الحفل كل عام تقديراً لدور المرأة المصرية، وتأكيداً من الرئيس السيسي دائماً على احترام المرأة المصرية التى تناضل فى كل ميادين الحياة.

وحققت المرأة المصرية، منذ تولى الرئيس السيسى الحكم، الكثير من المكاسب لصالح المرأة المصرية وتمكينها، فلدينا الآن أكبر عدد من الوزيرات في تاريخ الحكومة المصرية، والمرأة وصلت إلى منصب المحافظ، إضافة الي الكثير من المراكز القيادية في مختلف مؤسسات الدولة.