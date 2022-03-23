شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى: "النهاردة يوم جميل أن نحتفل بالأم والأخت والابنة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، "إن يوم المرأة المصرية هو يوم جميل خالص إن احنا نحتفل بالأم والأخت والابنة المرأة المصرية".

وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمته في احتفالية المرأة المصرية، :"مش قادر أقولكم يعنى لقاءي مع السيدات الفضليات الكريمات اللى التقيت بيهم في التكريم واللى مشوفتهومش وهما في كل بيت مصري نقولهم متشكرين ومقدرين بوجهلهم التحية والتقدير والاحترام.

وتابع الرئيس: "اسمحولى أقولكم حتى السيدات اللى مش موجودين معانا دلوقتي وعند ربنا سبحانه وتعالى ندعو الله أن يتغمدهم برحمة بحق كل حاجة حلوة عملوها وكل سهرة وهدمة غسلوها وحق كل أكلة صنعوها وحق كل دعوة هما دعوها، ربنا يارب ، هما ضيوف عندك وأكرمونا كلنا ، وبقوا في دار الحق فتفضل عليهم بكرمك وعطفك ورحمتك.. يوم جميل ان احنا نتذكر الفضليات الكريمات العظيمات اللى هما نبع العطاء ".