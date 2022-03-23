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السكة الحديد تعلن تعديل مواعيد 11 قطارا بخطوط بحرى طوال شهر رمضان

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر بمناسبة شهر رمضان تعديل مواعيد بعض القطارات بالوجه البحرى، حيث تقرر اعتباراً من يوم السبت الموافق  02 / 04 / 2022  الآتى:


أولاً : خط القاهرة / الاسكندرية والعكس:- قيام قطار 927 مكيف (القاهرة / الاسكندرية) الساعة 20.00 بدلا من الساعة 19.00 .

- قيام قطار 923 مكيف (القاهرة / الاسكندرية) من دمنهور  الساعة 20.34 بدلاً من الساعة 20.50 ليصل الاسكندرية الساعة 21.30 بدلاً من الساعة 21.45 .

- قيام قطار 928 مكيف (الاسكندرية / القاهرة) الساعة 15.00 بدلاً من الساعة 18.00 .

- قيام قطار 586 سياحى (الاسكندرية / المنصورة) الساعة 14.10 بدلاً من الساعة 15.00 .

- قيام قطار 23 اكسبريس (شبرا الخيمة / الاسكندرية) الساعة 17.45 بدلاً من الساعة 17.25 .

- قيام قطار 31 اكسبريس (شبرا الخيمة / الاسكندرية) الساعة 18:45 و من بركة السبع الساعة 19.43 بدلاً من الساعة 20.00 ليصل دمنهور الساعة 21.05 بدلاً من الساعة 21.20 .

- قيام قطار 1915 سياحى (شبرا الخيمة / المنصورة) الساعة 15.15 بدلاً من الساعة 17.00 .

- قيام قطار 961 اكسبريس (شبرا الخيمة / بورسعيد) الساعة 17.35 بدلاً من الساعة 17.40 .

ثانياً : خط طنطا / المنصورة والعكس:- قيام قطار 65 ركاب (طنطا / المنصورة) الساعة 16.45 بدلاً من الساعة 16.35 .

- وقوف قطار 297 اكسبريس  (طنطا / المنصورة) بمحطتى منية شنتنا عياش وصفط التراب . 

- قيام قطار 268 ركاب (المنصورة / طنطا) الساعة 13.25 بدلاً من الساعة 13.00 ليصل طنطا الساعة 14.55 بدلاً من الساعة

وأكدت هيئة السكة الحديد أنه بانتهاء شهر رمضان المعظم وابتداء من يوم الاثنين الموافق 2/5/2022 تعود هذه القطارات للمسير فى مواعيدها الحالية، وقامت الهيئة برفع درجات الإستعداد بالورش لتجهيز القطارات  وعمل غرفة عمليات لإزالة  أي معوقات على مدار اليوم.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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