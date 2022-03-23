شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي يكرم نماذج مشرفة ووطنية من السيدات المصريات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كرم الرئيس عبد الفتاح السيسي، ضمن فعاليات حفل تكريم المرأة المصرية والأم المثالية، نماذج مشرفة ووطنية من السيدات المصريات، وضمت قائمة السيدات المصريات المكرمات: "الدكتورة الراحلة فرخندة حسن وتسلمت التكريم نجلتها - سهير قنصوة - السفيرة منى عمر – الدكتورة نازلى معوض – المحامية منى ذو الفقار – الفنانة فريدة فهمي – الدكتورة لميس جابر – الأستاذة فريدة الشوباشي – الدكتورة ميرفت أخنوخ".

ويحرص الرئيس السيسي، على حضور الحفل كل عام تقديراً لدور المرأة المصرية، وتأكيداً من الرئيس السيسي دائماً على احترام المرأة المصرية التى تناضل فى كل ميادين الحياة.

وحققت المرأة المصرية، منذ تولى الرئيس السيسى الحكم، الكثير من المكاسب لصالح المرأة المصرية وتمكينها، فلدينا الآن أكبر عدد من الوزيرات في تاريخ الحكومة المصرية، والمرأة وصلت إلى منصب المحافظ، إضافة الي الكثير من المراكز القيادية في مختلف مؤسسات الدولة.