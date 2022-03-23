شكرا لقرائتكم خبر عن القوات المسلحة تنعى الفريق عبدالمنعم خليل قائد الجيش الثانى الأسبق والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تنعى القيادة العامة للقوات المسلحة الفريق عبد المنعم محمد خليل قائد الجيش الثانى الميدانى الأسبق فى حرب أكتوبر المجيدة ورئيس هيئة تدريب القوات المسلحة الأسبق، والذى وافته المنية صباح اليوم الأربعاء، بعدما قدم تاريخاً عسكرياً مليئاً بالجهد والعطاء للوطن.
وتتقدم القيادة العامة للقوات المسلحة لأسرته ولضباط القوات المسلحة ولجنودها بخالص العزاء، داعين المولى سبحانه وتعالى أن يتغمده برحمته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.