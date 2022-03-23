القوات المسلحة تنعى الفريق عبدالمنعم خليل قائد الجيش الثانى الأسبق

القاهرة - سامية سيد - تنعى القيادة العامة للقوات المسلحة الفريق عبد المنعم محمد خليل قائد الجيش الثانى الميدانى الأسبق فى حرب أكتوبر المجيدة ورئيس هيئة تدريب القوات المسلحة الأسبق، والذى وافته المنية صباح اليوم الأربعاء، بعدما قدم تاريخاً عسكرياً مليئاً بالجهد والعطاء للوطن.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012