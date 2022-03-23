شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي يكرم نماذج مشرفة من السيدات فى حفل تكريم المرأة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كرم الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال فعاليات حفل تكريم المرأة المصرية والأم المثالية، عددا من النماذج المشرفة من السيدات المصريات في كافة المجالات، وكان أبرزها:

وسام الكمال من الطبقة الثانية للأمهات المثاليات

وحيدة الديداموني - الأم المثالية الأولى على مستوى الجمهورية محافظة الشرقية.

سميرة أحمد حسان هاشم - الأم المثالية الثانية على مستوى الجمهورية محافظة سوهاج.

إقبال فايز لبيب - الأم المثالية الثالثة على مستوى الجمهورية محافظة قنا.

بثينة محمد عبدالسميع رمضان - الأم المثالية من ذوى الهمم على مستوى الجمهورية محافظة الشرقية.

أميمة يوسف عبدالعزيز العجوز - الأم المتطوعة في حياة كريمة محافظة البحيرة.

شادية حسين راشد عبدالعال- الأم الحاصلة على مشروع التمكين الاقتصادي على مستوى الجمهورية محافظة قنا.

صالحة مرعى حسين علي - الأم البديلة على مستوى الجمهورية محافظة القاهرة.

أمل محمد محمد المغربي - أم شهيد القوات المسلحة محافظة الإسكندرية.

سميحة حسين أحمد على – أم شهيد الشرطة محافظة الشرقية.

ويحرص الرئيس السيسي، على حضور الحفل كل عام تقديراً لدور المرأة المصرية، وتأكيداً من الرئيس السيسي دائماً على احترام المرأة المصرية التى تناضل فى كل ميادين الحياة.

وحققت المرأة المصرية، منذ تولى الرئيس السيسى الحكم، الكثير من المكاسب لصالح المرأة المصرية وتمكينها، فلدينا الآن أكبر عدد من الوزيرات في تاريخ الحكومة المصرية، والمرأة وصلت إلى منصب المحافظ، إضافة الي الكثير من المراكز القيادية في مختلف مؤسسات الدولة.