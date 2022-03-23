شكرا لقرائتكم خبر عن حماية المستهلك يخصص خطا ساخنا لتلقى شكاوى التلاعب فى سعر الخبز السياحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل الأجهزة الرقابية بوزارة التموين وجهاز حماية المستهلك الرقابة على الأسواق للتصدى لأى محاولات تلاعب أو جشع من قبل التجار بهدف احتكار السلع ورفع أسعارها، ويستقبل جهاز حماية المستهلك أى شكاوى تتعلق بالتلاعب في أسعار السلع والمنتجات الغذائية، أو فى أسعار الخبز الحر "الخبز الحر 72% – الخبز الفينو"، من خلال الخط الساخن 19588، أو من خلال الموقع الإلكترونى للجهاز.

وحدد قرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء سعر الخبز الحر " الخبز 72% – الخبز الفينو) وأن سعر بيع الخبز المميز زنة 45 جراما بـ 50 قرشا، والـ 65 جراما بـ 75 قرشا، و11.5 جنيه لكيلو الخبز المعبأ، وبالنسبة للخبز الفينو فحدد القرار 50 قرشا للرغيف زنة 40 جراما، و75 قرشا لزنة 60 جراما، و1 جنيه لزنة 80 جراما، وألزم قرار تحديد أسعار الخبز الفينو والسياحي منافذ البيع بالإعلان عن أسعار الخبز في أماكن ظاهرة للمستهلكين وان من يخالف يتعرض لغرامة ماليك تتراوح من 100 ألف جنيه وحتى 5 ملايين جنيه.



وتوفر وزارة التموين والتجارة الداخلية كافة السلع الأساسية لمخازن شركات الجملة التابعة للوزارة لتوفيرها لبقالين التموين ومنافذ توزيع السلع المدعمة لصرفها لأصحاب البطاقات التموينية فى مواعيدها المحددة، حيث يتم صرف السلع للمواطن المقيد على بطاقات التموين بقيمة الدعم المخصص له وهو 50 جنيها لكل فرد، كذلك توفر الوزارة الأقماح للمطاحن والتى تقوم بدورها بطحنها وتوفير الدقيق للمخابز لإنتاج الخبز البلدى المدعم للمستفيدين من الدعم.