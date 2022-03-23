شكرا لقرائتكم خبر عن مرتبات شهر مارس .. ننشر تفاصيل صرف رواتب العاملين بالدولة خلال الشهر الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ وزارة المالية فى صرف مرتبات شهر مارس لـ 6 ملايين موظفا من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة اعتبارا من اليوم الأربعاء، ولمدة يومين.

مرتبات شهر مارس .. وزارة المالية تناشد الجميع بعدم التزاحم

وأكدت وزارة المالية على العاملين بالجهات الإدارية بعدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلى، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة فى أى وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل وزارة أو هيئة، ومن ثم لا ينبغى التزاحم على تلك الماكينات، ومراعاة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.



مرتبات شهر مارس

مواعيـد صرف المرتبـات لكافـة الوزارات والجهات التابعة لها والهيئـات اليوم الأربعاء 23 مارس:

1- الوزارات والجهات التابعة لها ( مصالح - هيئات عامة خدمية واقتصادية ): الصحة - التضامن الإجتماعى التموين - النقل - الاتصالات القوى العاملة - الإنتاج الحربي - الهجرة وشئون الأعمال العام - شئون المصريين بالخارج - قطاع مجلس النواب - الداخلية الأوقاف - الثقافة - الآثار الإسكان التجارة والصناعة الطيران المدنى - البيئة السياحة – البترول.

2- مديريات الخدمات بالمحافظات: الشئون الصحية - التضامن الاجتماعى - التموين والتجارة - الطرق والنقل القوى العاملة - الاسكان والمرافق.

3- هيئات مستقلة / جهات: المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المجلس القومي لحقوق الانسان المجلس الأعلى للصحافة الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني الأمانة العامة لمجلس الأمن القومي - الجهاز المركزي للمحاسبات - مجلس النواب.



مرتبات شهر مارس يوم 23

مواعيـد صرف المرتبـات لكافـة الوزارات والجهات التابعة لها والهيئـات يوم الخميس 24 مارس:

1- الوزارات والجهات التابعة لها ( مصالح - هيئات عامة خدمية واقتصادية ): التعليم العالى - التنمية المحلية - العدل - الكهرباء التخطيط الإستثمار والتعاون الدولى - التربية والتعليم - الزراعة وإستصلاح الأراضى - الموارد المائية والري الخارجية - الشباب والرياضة - المالية.

2- مديريات الخدمات بالمحافظات: دواوين عموم المحافظات ومديريات التنظيم والادارة والجامعات بمختلف المحافظات - التربية والتعليم - الزراعة الطب البيطرى - الشباب والرياضة.

3-هيئات مستقلة / جهات: القضاء والنيابة العامة - هيئة النيابة الادارية هيئة قضايا الدولة - مجلس الدولة - هيئة الرقابة الإدارية - الهيئة العامة للرقابة المالية المحكمة الدستورية العليا دار الافتاء المصرية - اللجنة العليا للانتخابات - معهد الخدمات المالية الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة - الأزهر الشريف - رئاسة مجلس الوزراء رئاسة الجمهورية - باقى الجهات الأخرى.



مرتبات شهر مارس يوم 24

مواعيد صرف مرتبات شهر مارس لباقى المؤسسات والهيئات

وتصرف باقى الرواتب يوم 27 و28 و29 مارس الجارى لمختلف الهيئات والمصالح والوزارت، حسب ما أكدته وزارة المالية.