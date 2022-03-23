شكرا لقرائتكم خبر عن غدا آخر موعد للتقدم بأوراق القبول لاستكمال الدراسة للعائدين من أوكرانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تغلق غدا الخميس اللجنة المشكلة من وزارة التعليم العالى ووزارة الهجرة، باب قبول أوراق الطلاب الراغبين في التحويل لاستكمال الدراسة بالجامعات المصرية الذين يتقدمون بأوراقهم للجنة المشكلة من وزارتي الهجرة والتعليم العالي، وذلك بمقر وزارة الهجرة في(المهندسين - 96 شارع أحمد عرابي الدور العاشر)، لمن قاموا بالتسجيل عبر الرابط الخاص باستمارة التسجيل الموحدة للطلاب الدارسين بالجامعات الأوكرانية (https://forms.gle/4nYrQMhja4gMYotT8) والذي تم الإعلان عنه مسبقًا من جانب وزارتي التعليم العالي والهجرة.

كان الدكتور محمد الغر فى تصريحات لـ " الخليج 365 " أنه من المقرر أن يتم امتحان الطلاب المتقدمين بداية من الأسبوع التالى على غلق باب التقدم، وذلك بالنسبة للامتحان الموحد لقياس وتحديد المستوى .

وأوضح الدكتور الغر، أن الاختبارات الخاصة بتحديد المستوى تجرى فقط بالنسبة لطلاب التخصصات الأربعة الطب وطب الأسنان والصيدلة والهندسة، وما دون ذلك من الكليات الأخرى والنظرية يتم التقدم المباشر للجامعات الخاصة والأهلية وتجرى تلك الجامعات اختبارات مباشرة مع الطلاب.