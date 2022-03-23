شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. القوات المسلحة توفر كميات من السلع الغذائية بأسعار مخفضة بنسبة 60% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها بتوفير كميات كبيرة من السلع الغذائية الأساسية التى تلبى احتياجات المواطنين فى شتى أنحاء الجمهورية، يأتى ذلك بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، بتوفير السلع الأساسية لتقديم الدعم اللازم لأبناء الشعب المصرى، لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان الكريم.

وقامت هيئة الإمداد والتموين من خلال إدارتها التخصصية، بتجهيز وتعبئة أكثر من مليون ونصف عبوة غذائية لطرحها فى الأسواق بنسبة خصم تصل إلى 60 %، ودفعها فى المحافظات التى تقع فى نطاق الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية.

وفى سياق متصل، قام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بضخ المنتجات من كافة السلع فى السوق المحلى عبر 1200 منفذ متحرك و 212 منفذا ثابتا فى كافة المحافظات ومضاعفة كميات المعروضات لتلبية مطالب الأسرة المصرية بأسعار مناسبة.

كما كثف جهاز الخدمات العامة للقوات المسلحة من جهوده بتوفير السلع الأساسية من كافة الأصناف لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين من خلال 62 مجمعا وفرعا فى كافة أنحاء الجمهورية، وشهدت المنافذ إقبالا من كافة فئات الشعب على مستوى الجمهورية، و الذين أشادوا بجهود قواتهم المسلحة فى توفير احتياجاتهم من السلع الغذائية و أعربوا عن ثقتهم فى جودة المنتجات المعروضة وكمياتها الوفيرة.

كما تم توفير حصص مجانية بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعى تم توزيعها على 30 ألف أسرة فى كافة أنحاء الجمهورية.

يأتى ذلك انطلاقا من المسئولية الاجتماعية للقوات المسلحة، لتؤكد على جاهزيتها و دعمها دوما لأبناء الشعب المصرى العظيم.

.. وفيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأخبار.

البنك الأهلى: 45 مليار جنيه حصيلة شهادة الإدخار 18% خلال يومين

قال هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، إن حصيلة طرح شهادة الإدخار ذات عائد 18% بلغت أكثر من 45 مليار جنيه خلال يومين من طرحها.

وأضاف رئيس البنك الأهلى المصرى فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن 125 ألف عميل نفذوا عمليات الشراء من 144 عميلا جديدًا، موضحًا أن نسبة 85% من العملاء نفذوا الشراء عبر "الأهلى نت" و"الأهلى موبايل".

وأكد رئيس البنك الأهلى المصرى، أن حصيلة شركة الأهلى للصرافة من بيع المواطنين للعملات الأجنبية والعربية زادت بأكثر من 30%، أمس مع مضاعفة قيمة حصيلة التنازلات اليومية.

السكة الحديد تعلن تعديل مواعيد 11 قطارا بخطوط بحرى طوال شهر رمضان

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر بمناسبة شهر رمضان تعديل مواعيد بعض القطارات بالوجه البحرى، حيث تقرر اعتباراً من يوم السبت الموافق 02 / 04 / 2022 الآتى:

أولاً : خط القاهرة / الاسكندرية والعكس:

- قيام قطار 927 مكيف (القاهرة / الاسكندرية) الساعة 20.00 بدلا من الساعة 19.00 .

- قيام قطار 923 مكيف (القاهرة / الاسكندرية) من دمنهور الساعة 20.34 بدلاً من الساعة 20.50 ليصل الاسكندرية الساعة 21.30 بدلاً من الساعة 21.45 .

- قيام قطار 928 مكيف (الاسكندرية / القاهرة) الساعة 15.00 بدلاً من الساعة 18.00 .

- قيام قطار 586 سياحى (الاسكندرية / المنصورة) الساعة 14.10 بدلاً من الساعة 15.00 .

- قيام قطار 23 اكسبريس (شبرا الخيمة / الاسكندرية) الساعة 17.45 بدلاً من الساعة 17.25 .

- قيام قطار 31 اكسبريس (شبرا الخيمة / الاسكندرية) الساعة 18:45 و من بركة السبع الساعة 19.43 بدلاً من الساعة 20.00 ليصل دمنهور الساعة 21.05 بدلاً من الساعة 21.20 .

- قيام قطار 1915 سياحى (شبرا الخيمة / المنصورة) الساعة 15.15 بدلاً من الساعة 17.00 .

- قيام قطار 961 اكسبريس (شبرا الخيمة / بورسعيد) الساعة 17.35 بدلاً من الساعة 17.40 .

ثانياً : خط طنطا / المنصورة والعكس:

- قيام قطار 65 ركاب (طنطا / المنصورة) الساعة 16.45 بدلاً من الساعة 16.35 .

- وقوف قطار 297 اكسبريس (طنطا / المنصورة) بمحطتى منية شنتنا عياش وصفط التراب .

- قيام قطار 268 ركاب (المنصورة / طنطا) الساعة 13.25 بدلاً من الساعة 13.00 ليصل طنطا الساعة 14.55 بدلاً من الساعة

وأكدت هيئة السكة الحديد أنه بانتهاء شهر رمضان المعظم وابتداء من يوم الاثنين الموافق 2/5/2022 تعود هذه القطارات للمسير فى مواعيدها الحالية، وقامت الهيئة برفع درجات الإستعداد بالورش لتجهيز القطارات وعمل غرفة عمليات لإزالة أي معوقات على مدار اليوم.

مايا مرسي: الرئيس السيسي صهر الأبواب الحديدية أمام المرأة لتتولى كل المناصب

قالت الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومى للمرأة، أنه فى كل عام وتعيش المرأة المصرية عصرا ذهبيا يؤمن لها كافة الحقوق والحريات، وتفخر إرادة مصرية واعية مستنيرة، متابعة: "سلاما على من رأي جدار الوطن يريد أن ينقض فأقامه ولم يتأخر لحظة.. سلاما على من لم ينتظر أي شيء وفى كل خطوة كانت القناعة والايمان بأن أجرنا على الله.. سلاما على يد تمتد في أيامنا فتواسي وتجبر وتجود.. فخامة السيد الرئيس لقد رزقنا انسانيتك.. فكل التحية والتقدير".

وأضافت خلال كلمتها في احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية: "كلمتى اليوم شهادة للتاريخ.. فالأحلام أصبحت حقيقة.. بعد 72 عاما من المطالبات ولأول مرة في تاريخ وكيلات النيابة العامة.. وقاضيات فى مجلس الدولة.. شكرا قضاة مصر الإجلاء.. وكلمة السر هى الإرادة السياسية الداعمة التي شجعت وعززت حصول المرأة على حقوقها الدستورية.. الرئيس السيسي صهر الأبواب الحديدية أمام المرأة المصرية لتتولى كافة المناصب في مصر دون أي تمييز".

وتابعت: "المجلس القومى للمرأة يعمل وفق لجان وفروع في برنامجي حياة كريمة وتنمية الأسرة.. ونجد التكامل والتنسيق من قبل أجهزة الحكومة للتخطيط القوى المراعى للاحتياجات المرأة إعمالا لمنهج الحق في التنمية، متابعة: "أطلق المجلس برامج لتدوير المخلفات الزراعية والتدريب على ريادة الأعمال.. وتعزيز الخدمات التسويقية وتطوير الحرف التراثية.. تأهيل الفتيات وتعديل استخدام التكنولوجيا.. ونحتفل اليوم باستخراج البطاقة مليون بالمجان للسيدات الأولى بالرعاية.. ونعمل على جلسات التوعية بالقضايا السكنية مع الجهات المعنية.. وننفذ برامج الإرشاد الأسري.. ونواصل الاستثمار في الفتيات من خلال تزويدهن بالمعارف الصحية والاجتماعية والاقتصادية".

الأرصاد: منخفض سطحى يؤثر على البحر المتوسط وتوقعات بأمطار تمتد للقاهرة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البلاد تتأثر اليوم بمنخفض سطحى على البحر المتوسط يصاحبه حوض بارد فى طبقات الجو العليا يعمل على سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون متوسطة الشدة على السواحل الغربية وشمال الوجه البحرى، تقل حدتها على السواحل الشرقية حيث متوقع أن تكون خفيفة إلى متوسطة مساء على السواحل الشرقية قد تمتد خفيفة إلى مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى مساء .

تنشط الرياح على السواحل الشمالية تكون مثيرة للرمال والأتربة أحيانا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد .

ومن المتوقع أن يسود اليوم طقس بارد على شمال البلاد مائل للبرودة على شمال الصعيد دافىء على جنوب الصعيد.

ومن المتوقع أن تسجل القاهرة الكبرى اليوم 17 درجة مئوية السواحل الشمالية 15 درجة مئوية شمال الصعيد 18 درجة مئوية أما جنوب الصعيد 23 درجة مئوية.

و يشهد اليوم الأربعاء ، استمرار انخفاض درجات الحرارة، ليسود طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى و الوجه البحرى، بارد على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى ، و السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء ، دافئ على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، مائل للبرودة على شمال الصعيد ، دافئ على جنوب الصعيد ، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء .

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية ، أن اليوم يشهد نشاط رياح على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال وجنوب الصعيد ، مع وجود فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء والسواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى ، تمتد خفيفة مساء على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى .

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأربعاء : القاهرة العظمى 17 درجة والصغرى 08 درجة، والإسكندرية العظمى 15 والصغرى 11 درجات، ومطروح العظمى 14 درجة والصغرى 09 درجة، وسوهاج العظمى 19 درجة والصغرى 08 درجات، وقنا العظمى 21 درجة والصغرى 10 درجات، وأسوان العظمى 23 درجة والصغرى 12 درجة، وسانت كاترين العظمى 13 درجات والصغرى 03 .

أسعار الذهب فى مصر اليوم الأربعاء تتراجع.. عيار 21 يسجل 1025 جنيها للجرام

هبط سعر جرام الذهب الآن في الصاغة بحوالي 15 جنيها، وذلك بعد اضطرابات عدة في سعر المعدن بجلسات التداول مساء أمس الثلاثاء، حيث هبط الذهب عيار 21 وهو الأكثر رواجاً في سوق الصاغة من 1040 إلي 1025 جنيها للجرام.

أسعار الذهب اليوم

عيار 18 سجل 878 جنيها للجرام

عيار 21 سجل 1025 جنيها للجرام

عيار 24 سجل 1171 جنيها للجرام

الجنيه الذهب 8200 جنيها

أفادت مصادر في سوق الذهب، بأن ارتفاع الأسعار خلال الساعات القليلة الماضية تسبب في عمليات بيع كبيرة من قبل حائزي المعدن الأصفر للاستفادة من الفروق السعرية، وهو ما تسبب في زيادة المعروض من الذهب في السوق.

وأضاف في تصريحات خاصة لليوم السابع، أن صدمة الدولار التي أثرت على الأسواق تلاشت وهذا سبب أيضا في حدوث بعض التراجع في سعر الذهب، كما أن البورصة العالمية شهدت تراجعا بحوالي 10 دولار وهذا ساهم أيضا في هبوط أسعار الذهب الآن في مصر.

وكانت أسعار الذهب قفزت باكثر من 180 جنيها للجرام وذلك مع ارتفاع الدولار في الأسواق، وهو ما جعل الأسعار تسجل قفزات كبيرة على مدار تعاملات الاثنين وحتى منتصف تعاملات الثلاثاء، ثم بدأ الذهب في رحلة هبوط بلغت 90 جنيها للجرام ثم عاود الذهب الصعود بحوالي 50 جنيها مرة أخري.