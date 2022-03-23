شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل جائزة مصر للتميز الحكومى لتكافؤ الفرص وتمكين المرأة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت احتفالية المرأة المصرية بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي والسيدة انتصار السيسى قرينة رئيس الجمهورية، تفاصيل جائزة التميز الحكومي لتكافؤ الفرص وتمكين المرأة.

وذكرت:" رؤية بلد بكل مؤسساته اعتبرت الاستثمار في بناء الانسان هو أفضل طريق للمستقبل "مستقبل الجمهورية الجديدة"، مشيرة إلى أن تصميم الجائزة جاء وفق المعايير الدولية.

وأضافت الاحتفالية أنه تم اعتماد 3 محاور رئيسية لهذه الجائزة، أولها الاستثمار في رأس المال البشر ى من خلال بناء القدرات، والعامل الثاني "الممكنات المؤسسية" وتشمل رفع الوعي حول تمكين المرأة وأهمية التحول الرقمي وتحقيق بيئة عمل مناسبة، وأخر عامل هو "الاستدامة"، وذلك من حيث استمرارية المؤسسات التي تدعم تمكين المرأة لتغيير فلسلفة العمل الحكومي ورفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة.