شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد تفاعل الرئيس السيسى والسيدة قرينته على تعليق الحاجة "مكة" أكبر رائدة ريفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت فعاليات حفل تكريم المرأة المصرية والأم المثالية، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، والسيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية، عرض فيلم تسجيلي عن دور الأم المصرية، وجهود الدولة المصرية المختلفة لدعم المرأة المصرية نظرها لدورها الكبير في دعم المجتمع، واستعرضت نموذج من الرائدات الريفيات التي يعملن على دعم المرأة المصرية، وهى الحاجة مكة رائدة ريفية تعمل في قريتها منذ عشرات السنين، حتى تم تعيينها في المجلس القومى للمرأة، واستعرضت كواليس لقائها مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، وسؤاله عن أحوال أهالي أسوان، وكذلك لقائها مع رئيس الوزراء.

وعلقت الحجة مكة أكبر الرائدات الريفيات سنًا بأسوان على تعيينها عضوة في المجلس القومي للمرأة، وهو ما تفاعل مع الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية، حيث قالت الحجة مكة: "قالى راح تتعيني في المجلس القومى للمرأة.. رئيس الوزراء زيك قاعد كده.. زغط زغروطين.. وروحنا بعد كده بقينا نقول أسامينا علشان الرئيس عبد الفتاح يعرف.. قالى ايوه حجة مكة أسوان.. قلت له ايوه يا ريس.. قولتله بنحبك يا ريس وخصوصا السيدات بتحبك يا ريس.. الرئيس السيسي قالى أنا شكرا شكرا.. وانا بحبكو والله".