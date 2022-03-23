شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي يشاهد فيلما تسجيليا عن الحاجة مكة "رائدة ريفية" من أسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت فعاليات حفل تكريم المرأة المصرية والأم المثالية، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، والسيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية، عرض فيلم تسجيلي عن دور الأم المصرية، وجهود الدولة المصرية المختلفة لدعم المرأة المصرية نظرها لدورها الكبير في دعم المجتمع، واستعرضت نموذج من الرائدات الريفيات التي يعملن على دعم المرأة المصرية، وهى الحاجة مكة رائدة ريفية تعمل في قريتها منذ عشرات السنين، حتى تم تعيينها في المجلس القومى للمرأة، واستعرضت كواليس لقائها مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، وسؤاله عن أحوال أهالي أسوان، وكذلك لقائها مع رئيس الوزراء.

ويحرص الرئيس السيسي، على حضور الحفل كل عام تقديراً لدور المرأة المصرية، وتأكيداً من الرئيس السيسي دائماً على احترام المرأة المصرية التى تناضل فى كل ميادين الحياة.

وحققت المرأة المصرية، منذ تولى الرئيس السيسى الحكم، الكثير من المكاسب لصالح المرأة المصرية وتمكينها، فلدينا الآن أكبر عدد من الوزيرات في تاريخ الحكومة المصرية، والمرأة وصلت إلى منصب المحافظ، إضافة الي الكثير من المراكز القيادية في مختلف مؤسسات الدولة.