شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي يقبل يد الحاجة سميرة أحمد الأم المثالية الثانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي يد الحاجة سميرة أحمد حسان هاشم من محافظة سوهاج الأم المثالية الثانية، خلال الاحتفالية المرأة المصرية.

ويحرص الرئيس السيسي، على حضور الحفل كل عام تقديراً لدور المرأة المصرية، وتأكيداً من الرئيس السيسي دائماً على احترام المرأة المصرية التى تناضل فى كل ميادين الحياة.

وحققت المرأة المصرية، منذ تولى الرئيس السيسى الحكم، الكثير من المكاسب لصالح المرأة المصرية وتمكينها، فلدينا الآن أكبر عدد من الوزيرات في تاريخ الحكومة المصرية، والمرأة وصلت إلى منصب المحافظ، إضافة إلى الكثير من المراكز القيادية في مختلف مؤسسات الدولة.