شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي يشاهد فقرات فنية ضمن فعاليات حفل تكريم المرأة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عرضت احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، والسيدة انتصار السيسي قرينته، مجموعة من الفقرات الفنية، مثل أغنية "نص الدنيا" وأغنية "مصر يا أم الدنيا"، وأغنية "ست الحبايب" للمطربة ريهام عبد الحكيم، ثم أغنية "بنت مصر" أداء المطربات مي فاروق وحنان عصام وإيمان عبد الغني.

ويحرص الرئيس السيسي، على حضور الحفل كل عام تقديراً لدور المرأة المصرية، وتأكيداً من الرئيس السيسي دائماً على احترام المرأة المصرية التى تناضل فى كل ميادين الحياة.

وحققت المرأة المصرية، منذ تولى الرئيس السيسى الحكم، الكثير من المكاسب لصالح المرأة المصرية وتمكينها، فلدينا الآن أكبر عدد من الوزيرات في تاريخ الحكومة المصرية، والمرأة وصلت إلى منصب المحافظ، إضافة الي الكثير من المراكز القيادية في مختلف مؤسسات الدولة.