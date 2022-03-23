شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر تصديق الرئيس السيسي على تعديل قانون الإصلاح الزراعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الجريدة الرسمية تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى على قانون رقم 15 لسنة 2202 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى.

ويهدف القانون إلى جواز تخصيص جزء من الأراضي المستولى عليها، لتنفيذ مشروعات أو لإقامة منشآت ذات نفع عام وذلك بناء على طلب إحدى الوزارات والمصالح الحكومية أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة أو الأشخاص الاعتبارية العامة، وذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، وفي حالة صدور أحكام تتضمن الإلزام بأعباء مالية، تتحمل الجهة المنقول إليها التخصيص تلك الأعباء، وفي حالة عدم قدرة الجهة على السداد تتحمل الخزانة العامة هذه الأعباء.

وإليكم التعديلات كاملة: