بينها زيادة أسعار وحجب سلع.. ضبط 1396 قضية تموينية متنوعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المُكبرة؛ لضبط الجرائم التموينية.

وتمكنت الحملات من ضبط 1396 قضية تموينية متنوعة من بينهم قضايا حجب سلع غذائية، وبيع بأزيد من السعر والاستيلاء على السلع المدعومة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتواصل وزارة الداخلية جهودها لضبط الأسواق والتصدي الحاسم لمحاولات حجب السلع الغذائية عن التداول بقصد رفع أسعارها.