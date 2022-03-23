النائب العام يأمر بالتحقيق في بلاغ يتهم اليوتيوبر حمدي وزوجته بالاتجار في "البيتكوين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

أمر المستشار حماده الصاوي النائب العام بالتحقيق في البلاغ المقدم ضد اليوتيوبر حمدي وزوجته وفاء والمتضمن الادعاء باتهامهما بارتكاب جريمة الاتجار في عملة "البيتكوين" والتداول غير المشروع للنقد وارتكاب جرائم ابتزاز الكتروني.

وكلف النائب العام في بيان اليوم الأربعاء، نيابة الشؤون المالية والتجارية بالتحقيق في الواقعة.

وادعى مقدم البلاغ أن المشكو في حقهما دشنا حسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتخصصت في التعدي على حقوق الغير، والترويج للتداول من خلال العملات النقدية المشفرة والالكترونية، من خلال الدعوة إلى الدخول لحسابات تؤدي تلك المهام، من خلال قناتهما، مقابل الحصول على المال.