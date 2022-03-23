ضبط عصابة سرقة هواتف مواطنين بأسلوب الخطف في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علاء عمران:

تمكنت إدارة تأمين الطرق والمنافذ بدائرة قسم شرطة الساحل بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين مقيمان بمحافظة الجيزة، لأحدهما معلومات جنائية، بحوزتهما 3 هواتف محمولة "مجهولة المصدر".

بمواجهة المتهمان عن مصدر المضبوطات اعترفا بسرقتهما بأسلوب "المغافلة" وأقرا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي في مجال سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب "المغافلة" وباستكمال الفحص أمكن التوصل إلى 3 من المجني عليهم.

باستدعاء المجني عليهم، تعرفوا على الهواتف الخاصة بهم واتهموهما بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.