ضبط شخص استولى على بضائع بمليون جنيه من شركة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط شخص؛ استولى على بضائع من شركة.

تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بلاغا من إحدى السيدات- وكيلة عن صاحب إحدى الشركات التجارية بالخارج، يفيد بتضرر موكلها من قيام أحد الأشخاص بالنصب والاحتيال عليه بادعائه أنه مدير إحدى شركات للمقاولات، وتمكنه بموجب ذلك من الاستيلاء على بضائع " مصابيح – أدوات كهربائية " من شركته بأكثر من مليون جنيه.

بتكثيف التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة (حاصل على بكالوريوس تجارة - مقيم بمحافظة القاهرة) من خلال ممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق في مجال النصب والاحتيال على أصحاب الشركات الخاصة من خلال قيامه بإنشاء شركة وهمية للمقاولات، وفتح حسابات بالعديد من البنوك واستلام دفاتر شيكات من تلك البنوك ثم يقوم بسحب أرصدته لدى البنوك وتحرير محاضر بفقدها ليكون بمنأى عن ضبطه ويقوم عقب ذلك باستقطاب الضحايا بزعم أنه مدير تلك الشركة الوهمية ويطلب منهم كميات من البضائع وتسليمهم شيكات بنكية يقوم بتوقيعها بتوقيع مغاير لتوقيعه الأصلي المعتمد لدى البنوك للطعن بتزويره بعد حصوله على البضائع وبيعها بثمن بخس ثم يقوم بالتنصل من تلك الشيكات والطعن بتزويرها بهدف التهرب من سداد قيمة تلك البضائع لأصحاب الشركات حيث سبق اتهامه والحكم عليه في 3 قضايا مماثلة "شيكات "حيث تمكن بموجب ذلك الأسلوب الإجرامي من الاستيلاء على بضائع من شركة المُبلغ .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم، وبمواجهته أقـر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتواصل وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم انتحال الصفة والنصب والاحتيال على المواطنين