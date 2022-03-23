ضبط شخص يُدير شبكة توزيع خدمات إنترنت بدون ترخيص في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط أحد الأشخاص؛ لإدارته شبكة لتوزيع خدمات الإنترنت بدون ترخيص بالبساتين.

معلومات وتحريات قسم مباحث المصنفات الفنية بمديرية أمن القاهرة، أفادت قيام أحد الأشخاص-مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين باتخاذ غرفة كائنة بدائرة قسم شرطة دارالسلام، مكاناً لإدارة شبكة إنترنت بدون ترخيص، وتوزيعها على عملائه المقيمين بالمنطقة المحيطة مقابل مبالغ مالية بالمخالفة لأحكام قانون حقوق الملكية الفكرية والرقابة على المصنفات السمعية والبصرية.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وأمكن ضبطه بالغرفة المشار إليها، وعُثر بداخلها على (الأجهزة والأدوات التي يتم استخدامها في ممارسة نشاطه غير المشروع).

بمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد إدارة شبكة لتوزيع خدمات الإنترنت على عملائه لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.