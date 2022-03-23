ضبط شخص لاتجاره بالنقد الأجنبي في السوق السوداء بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية أحد الأشخاص؛ لقيامه بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.

معلومات وتحريات إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة، أفادت قيام أحد الأشخاص بمزاولة نشاطاً غير مشروع في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم حال تواجده بمنطقة سكنه وعثر بحوزته وبمسكنه على مبالغ مالية محلية وأجنبية.

بمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الاتجار بها خارج السوق المصرفي لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.