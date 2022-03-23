الداخلية: ضبط 178 سلاح ناري و229 قضية مخدرات وتنفيذ 85 ألف حكم قضائي متنوع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتتمكن خلال 24 ساعة من ضبط 178 قطعة سلاح ناري، و229 قضية مخدرات، وتنفيذ 85913 حكم قضائي متنوع.

أسفرت جهود الحملات عن ضبط 4 تشكيلات عصابية، ضمت 16 متهمًا، ارتكبوا 17 حادث متنوع.

كما تم ضبط 229 قضية مخدرات بإجمالي 246 متهمًا، وضبط 27 متهمًا هاربا، وضبط 21 متهما في أعمال بلطجة، وضبط 319 دراجة نارية مخالفة، وضبط 23225 مخالفة مرورية متنوعة، وفحص 60 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 10 منهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري استمرار الحملات الأمنية، ويأتي ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.