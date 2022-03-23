سقوط عصابة سرقة "التوك توك" بالإكراه في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علاء عمران:

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية من ضبط عناصر تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة مركبات "التوك توك" بالإكراه بالبساتين.

معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة، أفادت قيام شخصين "لهما معلومات جنائية" بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة مركبات "التوك توك" كرهاً عن قائديها تحت تهديد أسلحة نارية وأنهما وراء ارتكاب العديد من تلك الوقائع.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمان وأمكن ضبطهما وبحوزتهما (2 فرد خرطوش – عدد من الطلقات لذات العيار).

بمواجهة المتهمان اعترفا بارتكابهما 4 وقائع سرقة كرهاً عن مالكيها تحت تهديد الأسلحة النارية المضبوطة بحوزتهما والتصرف فيهم بالبيع لدى (عميلهما "سيئ النية" -مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين) وتم بإرشادهما ضبط الأخير وبحوزته 4 مركبات "توك توك" من متحصلات تلك الوقائع وأقر بعلمه بكون المضبوطات من متحصلات وقائع سرقة.

أمكن التوصل إلى أحد مالكي تلك الدراجات المستولى عليها، وباستدعائه تعرف على مركبة التوك توك خاصته واتهمهما بسرقته بالإكراه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.