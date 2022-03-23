قرار جمهوري بتعديل بعض أحكام المرسوم بشأن الإصلاح الزراعي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي.

ونصت المادة الأولى، بأن تضاف ثلاث فقرات تالية للفقرة الأولى من المادة (۱۰ مکررا ) من القانون رقم ۱۷۸ لسنة ۱۹۰۲ بشأن الإصلاح الزراعي ، نصوصها الآتي : مادة ( ۱۰ مکررا / فقرات ثانية وثالثة ورابعة ):

- يجوز التخصص في جزء من الأراضي المستولى عليها الواردة بالفقرة الأولى من هذه المادة بالمجان أو بإيجار اسمي أو بأقل من أجر المثل بقصد تحقيق غرض ذي نفع عام ، وذلك إذا كان التخصيص لإحدى الوزارات أو المصالح الحكومية أو الهيئات العامة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة، ويكون التخصيص بقرار من مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بناء على طلب الجهة طالبة التخصيص.

- كما يجوز بقرار من مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعی، إسقاط المديونيات المستحقة للهيئة العامة للإصلاح الزراعي على الجهات المشار إليها بالفقرة الثانية من هذه المادة وفقا للقيمة المحددة بمعرفة اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة.