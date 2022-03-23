لأول مرة.. "البحوث الزراعية" في المركز الرابع بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

وجه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، التهنئة إلى الباحثين والعاملين في مركز البحوث الزراعية، بعد أن جاء ولأول مرة في المرتبة الرابعة ضمن أفضل عشرة مراكز بحثية على مستوى المراكز البحثية في منطقتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في تصنيف سيماجو الجديد للمراكز البحثية.

وأشاد القصير بجهود الباحثين بالمركز في خدمة الزراعة المصرية وطالبهم ببذل المزيد في مجال البحوث العلمية التطبيقية التي تسهم في زيادة الإنتاجية باستنباط أصناف جديدة من التقاوي والبذور، وكذلك أساليب حديثة للزراعة والري تعظم الاستفادة من وحدتي الأرض والمياه.

وقال د.محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية، إنه تم إطلاق تصنيف جديد للمراكز البحثية بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا من خلال مؤشر سيماجو الإسباني (SCIMGO) ؛ حيث أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تصنيفاً جديداً للمراكز البحثية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للعام 2022 بالتعاون مع السيفير .Elsevier

وجاء مركز البحوث الزراعية في المركز الرابع ضمن أفضل عشرة مراكز بحثية.

وقال سليمان إن هذا التصنيف يعتمد على ثلاثة معايير؛ هي: البحوث- الابتكار- التأثير المجتمعي.

ويكون مركز البحوث الزراعية الثاني على مستوى جمهورية مصر العربية والرابع على الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

جدير بالذكر أن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي،كان قد أعلن أمس الثلاثاء فعاليات إطلاق مؤشر سيماجو الإسباني (SCImago) كتصنيف جديد للمراكز البحثية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للعام 2022، بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، والسيفير Elsevier.