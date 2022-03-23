استعدادًا لشهر رمضان.. "السكك الحديدية" تعلن تعديل مواعيد بعض القطارات -صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، بمناسبة شهر رمضان، تعديل مواعيد بعض القطارات.

وأضافت الهيئة في بيان لها، اليوم الأربعاء، أنه تقرر اعتباراً من يوم السبت الموافق 02/ 04/ 2022، الآتي:

أولاً: خط القاهرة/ الإسكندرية والعكس :

- قيام قطار 927 مكيف (القاهرة/ الإسكندرية) الساعة 20.00 بدلًا من الساعة 19.00 .

- قيام قطار 923 مكيف (القاهرة/ الإسكندرية) من دمنهور الساعة 20.34 بدلاً من الساعة 20.50، ليصل إلى الإسكندرية الساعة 21.30 بدلاً من الساعة 21.45 .

- قيام قطار 928 مكيف (الإسكندرية/ القاهرة) الساعة 15.00 بدلاً من الساعة 18.00 .

- قيام قطار 586 سياحي (الإسكندرية/ المنصورة) الساعة 14.10 بدلاً من الساعة 15.00 .

- قيام قطار 23 إكسبريس (شبرا الخيمة/ الإسكندرية) الساعة 17.45 بدلاً من الساعة 17.25 .

- قيام قطار 31 إكسبريس (شبرا الخيمة/ الإسكندرية) الساعة 18:45، ومن بركة السبع الساعة 19.43 بدلاً من الساعة 20.00، ليصل دمنهور الساعة 21.05 بدلاً من الساعة 21.20 .

- قيام قطار 1915 سياحي (شبرا الخيمة/ المنصورة) الساعة 15.15 بدلاً من الساعة 17.00 .

- قيام قطار 961 إكسبريس (شبرا الخيمة/ بورسعيد) الساعة 17.35 بدلاً من الساعة 17.40 .

ثانياً: خط طنطا/ المنصورة والعكس :

- قيام قطار 65 ركاب (طنطا/ المنصورة) الساعة 16.45 بدلاً من الساعة 16.35 .

- وقوف قطار 297 إكسبريس (طنطا/ المنصورة) بمحطتَي منية شنتنا عياش وصفط التراب.

- قيام قطار 268 ركاب (المنصورة/ طنطا) الساعة 13.25 بدلاً من الساعة 13.00 ليصل طنطا الساعة 14.55 بدلاً من الساعة 14.35 .

- وذلك وفقًا للجداول المرفقة .

- وبانتهاء شهر رمضان المعظم وابتداء من يوم الإثنين الموافق 2/5/2022 تعود هذه القطارات للمسير في مواعيدها الحالية.

وقامت الهيئة برفع درجات الاستعداد بالورش لتجهيز القطارات وعمل غرفة عمليات لإزالة أي معوقات على مدار اليوم.