تبدأ يوم 27 مارس.. 5 أماكن للتطعيم ضد شلل الأطفال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بالمجان، في الفترة من 27 إلى 30 مارس الجاري، في جميع محافظات الجمهورية.

وتستهدف الحملة تطعيم جميع الأطفال من عمر يوم وحتى 5 سنوات، من المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر,

وبحسب وزارة الصحة فإن أماكن التطعيم تشمل:

- مكاتب الصحة والوحدات والمراكز الصحية.

- الميادين الكبرى ومحطات المترو والقطار.

- بجوار المساجد والكنائس والنوادي.

- الأسواق ومواقف السيارات والأتوبيسات.

- التطعيم في القرى من خلال المرور على المنازل.