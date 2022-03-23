شكرا لقرائتكم خبر عن القوات المسلحة تنعى الفريق عبد رب النبى حافظ رئيس أركان الجيش الأسبق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنعى القيادة العامة للقوات المسلحة، إبناً من أبنائها وقائداً من قادة حرب أكتوبر المجيدة الفريق عبد رب النبى حافظ رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، والذى وافته المنية صباح اليوم بعد مسيرة طويلة حافلة بالتضحية والفداء لرفعة شأن وطننا الغالى مصر.

وتتقدم القوات المسلحة لأسرته ولضباط القوات المسلحة ولجنودها بخالص العزاء داعين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله الصبر والسلوان .