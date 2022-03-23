شكرا لقرائتكم خبر عن "البنك فى جيبك".. إطلاق تطبيق "تحويشة" خلال احتفالية المرأة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت احتفالية المرأة المصرية، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي والسيدة قرينته، إطلاق تطبيق "تحويشة" لتوفير برامج وأدوات رقمية للمرأة المصرية، ليكون بديلا رقميا للادخار، مع إصدار كارت ميزة عن كل مجموعة من السيدات أو الفتيات.

كما شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي فيلما تسجيليا بعنوان "حياة"، حيث استعرض جهود ومشروعات بعض السيدات المكافحات بالاشتراك مع المجلس القومي للمرأة.

ويحرص الرئيس السيسي، على حضور الحفل كل عام تقديراً لدور المرأة المصرية، وتأكيداً من الرئيس السيسي دائماً على احترام المرأة المصرية التى تناضل فى كل ميادين الحياة.

وحققت المرأة المصرية، منذ تولى الرئيس السيسى الحكم، الكثير من المكاسب لصالح المرأة المصرية وتمكينها، فلدينا الآن أكبر عدد من الوزيرات في تاريخ الحكومة المصرية، والمرأة وصلت إلى منصب المحافظ، إضافة الي الكثير من المراكز القيادية في مختلف مؤسسات الدولة.