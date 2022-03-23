شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية تطبع دليلا للخدمات الشرطية لذوى الإعاقة البصرية بطريقة برايل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم وفد من قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية زيارة لاتحاد الشرطة الرياضى لإهداء عدداً من نسخ الدليل للمتدربين من ذوى الإعاقة البصرية، فى إطار حرص وزارة الداخلية على تدعيم جسور الثقة والتعاون مع كافة فئات المجتمع المصرى، وتوفير كافة السبل لحصولهم على حقوقهم وبصفة خاصة "الأشخاص ذوى الهمم" لاسيما ذوى الإعاقة البصرية.. وفى ضوء إضطلاع وزارة الداخلية بطباعة "دليل الخدمات الشرطية للأشخاص ذوى الإعاقة البصرية بطريقة برايل" وذلك وفقاً للمستجدات الواردة بقانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة.

يأتى ذلك ضمن الإجراءات التى تتبعها وزارة الداخلية لرعاية الأشخاص "ذوى الهمم" خاصة ذوى الإعاقة البصرية لتسيير حياتهم اليومية وضمان حصولهم على كافة الخدمات التى تُقدمها الوزارة.

وتولي وزارة الداخلية إهتماماً خاصاً بملف "الأمن الإنساني" من خلال توجيه القوافل الطبية لعلاج المواطنين في القرى والنجوع بكافة المحافظات وصرف الأدوية لهم بالمجان، فضلاً عن توجيه مأموريات لاستخراج بطاقات الرقم القومي للمواطنين في منازلهم، لا سيما كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والمرضى، حتى لا يتكبدوا أية مشقة، مع توفير أماكن خاصة لأصحاب الحالات الخاصة بالمواقع الشرطية الخدمية "المرور، والأحوال المدنية، والجوازات، وتصاريح العمل"، وتحريك مساعدات علاجية وغذائية للقرى لاستهداف البسطاء وتوفير السلع الغذائية لهم بالمجان، كنوع من تخفيف الأعباء عن كاهلهم.

واستمراراً لنهج وزارة الداخلية في العمل الإنساني، جاءت مبادرة "كلنا واحد" بجميع مراحلها لتعيد البسمة على وجوه المصريين، من خلال توفير الأغذية للمواطنين بأسعار مخفضة في الشوادر ومن خلال السيارات المتحركة المحملة بالأغذية، حتى لا تتركهم فريسة لجشع بعض التجار، مع توفير سلع غذائية بأسعار مخفضة في منافذ أمان التابعة للوزارة، والتي تتميز بالجودة وانخفاض أسعارها.

ولا يخلو اجتماع للواء محمود توفيق وزير الداخلية، من التأكيد على أهمية احترام قيم حقوق الإنسان وصون كرامته، ومد يد العون للمواطنين والعمل دوماً على راحتهم.