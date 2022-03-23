شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار ونشاط رياح وانخفاض حرارة.. تفاصيل حالة الطقس حتى الإثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم الأربعاء، حتى الاثنين المقبل ، حيث تشهد البلاد ، طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و السواحل الشمالية ، مائل للبرودة على شمال الصعيد ، دافئ على جنوب سيناء، و جنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء.

وينشر ”الخليج 365” تفاصيل حالة الطقس خلال هذه الفترة ، كما يلى :

- الأربعاء 23 مارس :

أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الغربية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة

أمطار خفيفة إلى متوسطة مساء على مناطق من السواحل الشرقية قد تمتد خفيفة إلى جنوب الوجه البحرى والقاهرة الكبرى على فترات متقطعة

نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية تكون مثيرة للرمال والأتربة أحيانا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة

- الخميس 24 مارس :

أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة

أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشرقية وجنوب الوجه البحرى على فترات متقطعة

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى و السواحل الشمالية تكون مثيرة للرمال والأتربة على سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

- الجمعة 25 مارس :

أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة

نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة

- من السبت 26 مارس حتى الاثنين 28 مارس:

اعتبارا من السبت المقبل ارتفاع فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح من 2: 3 درجات

شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.