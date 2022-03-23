شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: منخفض سطحى يؤثر على البحر المتوسط وتوقعات بأمطار تمتد للقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البلاد تتأثر اليوم بمنخفض سطحى على البحر المتوسط يصاحبه حوض بارد فى طبقات الجو العليا يعمل على سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون متوسطة الشدة على السواحل الغربية وشمال الوجه البحرى، تقل حدتها على السواحل الشرقية حيث متوقع أن تكون خفيفة إلى متوسطة مساء على السواحل الشرقية قد تمتد خفيفة إلى مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى مساء .

تنشط الرياح على السواحل الشمالية تكون مثيرة للرمال والأتربة أحيانا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد .

ومن المتوقع أن يسود اليوم طقس بارد على شمال البلاد مائل للبرودة على شمال الصعيد دافىء على جنوب الصعيد.

ومن المتوقع أن تسجل القاهرة الكبرى اليوم 17 درجة مئوية السواحل الشمالية 15 درجة مئوية شمال الصعيد 18 درجة مئوية أما جنوب الصعيد 23 درجة مئوية.

و يشهد اليوم الأربعاء ، استمرار انخفاض درجات الحرارة، ليسود طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى و الوجه البحرى، بارد على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى ، و السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء ، دافئ على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، مائل للبرودة على شمال الصعيد ، دافئ على جنوب الصعيد ، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء .

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية ، أن اليوم يشهد نشاط رياح على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال وجنوب الصعيد ، مع وجود فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء والسواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى ، تمتد خفيفة مساء على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى .

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأربعاء : القاهرة العظمى 17 درجة والصغرى 08 درجة، والإسكندرية العظمى 15 والصغرى 11 درجات، ومطروح العظمى 14 درجة والصغرى 09 درجة، وسوهاج العظمى 19 درجة والصغرى 08 درجات، وقنا العظمى 21 درجة والصغرى 10 درجات، وأسوان العظمى 23 درجة والصغرى 12 درجة، وسانت كاترين العظمى 13 درجات والصغرى 03 .