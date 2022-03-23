شكرا لقرائتكم خبر عن تحرير 18 ألف مخالفة مرورية متنوعة بمحاور المحافظات خلال 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم أعلى الطرق السريعة على مستوى الجمهورية.

أسفرت جهود الحملة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، عن ضبط 18813 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 3440 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و 204 مخالفات السير بدون تراخيص، و 9 مخالفات عن الدراجات النارية، و 25 مخالفة موقف عشوائى، و 18 مخالفة لشروط التراخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية تنفيذاً لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.