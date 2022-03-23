شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي والسيدة قرينته يشاهدان فقرة فنية بحفل تكريم المرأة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيدة قرينته فقرة فنية، خلال حفل تكريم المرأة المصرية، حيث قامت الفنانة نسمة محجوب بغناء أغنية بعنوان "انتى حياة".

وتقول كلمات الأغنية..

مع كل طلعة شمس ويوم جديد انتى بتنجي في التحدى ومكانتك بتزيد

بكره ليكي بكرة الدنيا واثقة فيكي تستمرى في الحياة وتكتببى المجد باديكي

عديتى الصعب كتير ووصلتى لحتة بعيد

مع كل طلعة شمس وبداية يوم جديد

يا اللى حياتك في ايديك وبقيتي حرة فيها عندكم أحلام كتير وخلاص هتحققيها.

ويحرص الرئيس السيسي، على حضور الحفل كل عام تقديراً لدور المرأة المصرية، وتأكيداً من الرئيس السيسي دائماً على احترام المرأة المصرية التى تناضل فى كل ميادين الحياة.

وحققت المرأة المصرية، منذ تولى الرئيس السيسى الحكم، الكثير من المكاسب لصالح المرأة المصرية وتمكينها، فلدينا الآن أكبر عدد من الوزيرات في تاريخ الحكومة المصرية، والمرأة وصلت إلى منصب المحافظ، إضافة الي الكثير من المراكز القيادية في مختلف مؤسسات الدولة.