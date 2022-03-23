شكرا لقرائتكم خبر عن بدء فعاليات حفل تكريم المرأة المصرية بحضور الرئيس السيسى والسيدة قرينته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت منذ قليل، فعاليات حفل تكريم المرأة المصرية، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، والسيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية.

ويحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، على حضور الحفل كل عام تقديراً لدور المرأة المصرية، وتأكيداً من الرئيس السيسي دائماً على احترام المرأة المصرية التى تناضل فى كل ميادين الحياة.

وحققت المرأة المصرية، منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى الحكم، الكثير من المكاسب لصالح المرأة المصرية وتمكينها، فلدينا الآن أكبر عدد من الوزيرات في تاريخ الحكومة المصرية، والمرأة وصلت إلى منصب المحافظ، إضافة الي الكثير من المراكز القيادية في مختلف مؤسسات الدولة.