شكرا لقرائتكم خبر عن الطقس اليوم.. تعرف على أماكن سقوط الأمطار ونشاط الرياح بكافة الأنحاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم الأربعاء حتى الإثنين المقبل، حيث تشهد البلاد طقسا باردا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، مائل للبرودة على شمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء، وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء.

وينشر ”الخليج 365” تفاصيل وأماكن الأمطار ونشاط الرياح ، اليوم الأربعاء ، كما يلى :

- أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الغربية

- أمطار متوسطة على شمال الوجه البحرى

- أمطار خفيفة إلى متوسطة مساء على مناطق من السواحل الشرقية

- الأمطار تمتد خفيفة إلى جنوب الوجه البحرى

- الأمطار تصل القاهرة الكبرى مساء اليوم

- نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية

- الرياح تكون مثيرة للرمال والأتربة أحيانا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى

- الرياح تمتد إلى جنوب سيناء وجنوب البلاد

ويشهد اليوم الأربعاء، استمرار انخفاض درجات الحرارة، ليسود طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى و الوجه البحرى، بارد على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، دافئ على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، مائل للبرودة على شمال الصعيد ، دافئ على جنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم يشهد نشاط رياح على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال وجنوب الصعيد، مع وجود فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء والسواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى، تمتد خفيفة مساء على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأربعاء: القاهرة العظمى 17 درجة والصغرى 08 درجات، والإسكندرية العظمى 15 والصغرى 11 درجة، ومطروح العظمى 14 درجة والصغرى 09 درجات، وسوهاج العظمى 19 درجة والصغرى 08 درجات، وقنا العظمى 21 درجة والصغرى 10 درجات، وأسوان العظمى 23 درجة والصغرى 12 درجة، وسانت كاترين العظمى 13 درجات والصغرى 03 درجات.